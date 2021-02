Speciale difesa: Profumo (Leonardo), Destination 2050 conferma settore come traino in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano Destination 2050 dimostra che l’industria aerospaziale può essere una forza trainante nell'evoluzione dell'Europa. Lo ha detto l’amministratore delegato di Leonardo e Presidente dell’Asd Europe, Alessandro Profumo, a margine della presentazione di Destination 2050 - A Route to Net Zero European Aviation, un piano che punta alla decarbonizzazione totale dell’aviazione civile europea entro il 2050. “In veste di presidente dell'associazione delle industrie europee dell’Aerospazio, difesa e sicurezza (Asd), accolgo con piacere il lancio di Destination 2050. L’industria aerospaziale ha saputo reagire rapidamente e coerentemente, presentando proposte strutturate, obiettivi comuni e idee chiare e dimostra, ancora una volta, di poter essere una forza trainante nell'evoluzione dell'Europa”, ha detto Profumo. “In questo contesto, la stessa Asd ha svolto appieno il suo ruolo di promotore di tecnologie innovative strategiche – chiave per il raggiungimento della decarbonizzazione – e ha facilitato il dialogo e la collaborazione tra i vari attori interessati, a beneficio dei propri associati e per la competitività dell’intero settore”, ha aggiunto l’Ad di Leonardo. (Res)