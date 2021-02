Speciale difesa: Ungheria, primi dieci veicoli corazzati Gidran arrivano alla base di Tata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi dieci veicoli tattici corazzati Gidran sono stati consegnati dal loro produttore turco alla base militare ungherese di Tata, nel nord del Paese. Lo comunica l'agenzia di stampa "Mti". Si tratta di veicoli della società turca Nurol Makina, che ne spedirà in futuro alla medesima base altri 40, come spiegato dal ministro della Difesa magiaro, Tibor Benko. Basati sul modello degli Ejder Yalcin, i Gidran sono stati sviluppati in linea con le esigenze delle Forze armate ungheresi. Engin Aycol, amministratore delegato di Nurol Makina, ha dichiarato che il Paese centro-europeo è il primo a impiegare questi veicoli nelle sue forze militari. "La nostra compagnia è pronta a investire in Ungheria e aprire una società in loco", ha detto. Lo scorso dicembre Budapest ha fatto sapere che metterà in servizio oltre 300 Gidran, una parte dei quali sarà fabbricata a Kaposvar, in Ungheria sud-occidentale. (Vap)