Speciale difesa: Ghana, terrorismo, governo installerà basi militari in tutte le regioni

- Il futuro governo del Ghana sta già lavorando per installare delle basi militari in tutte e le 16 regioni del Paese, estendendo il piano precedentemente esistente al fine di contrastare la crescente ondata di attacchi terroristici. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa incaricato, Dominic Nitiwul, durante l'udienza davanti alla commissione parlamentare per le nomine governative, in corso per monitorare la formazione del nuovo governo. Nel suo intervento, riferisce il "Ghana Guardian", Nitiwul ha assicurato che il nuovo governo si è impegnato a difendere l'integrità territoriale del Paese e che per questo il piano di difesa nazionale è stato ampliato rispetto alle sette basi militari esistenti quando il Ghana aveva dieci regioni. "I militari vogliono mettere un reggimento in ogni regione. Quando avevamo dieci regioni c'erano sette basi. Il piano è di avere una presenza militare in ogni regione", ha spiegato Nitiwul, secondo cui è inoltre intenzione del nuovo esecutivo rendere permanente il supporto della polizia civile all'esercito nelle operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico. Nel dettaglio, le autorità di Accra intenderebbero stabilire circa 15 basi militari nella parte settentrionale del Paese - che confina con il Burkina Faso - per rafforzare la lotta al terrorismo. "Per aiutare in questa lotta abbiamo posizionato delle basi anche oltre i (nostri) confini per garantire che il Ghana sia sicuro", ha aggiunto Nitiwul. (Res)