Speciale difesa: tracciata “insolita” missione aerea italiana in Libia

- Il sito web specializzato “Itamilradar” ha tracciato una “interessante e insolita” missione aerea italiana in Libia. Un Lockheed C-130J, velivolo da trasporto, dell'Aeronautica militare italiana è partito dalla base aerea di Trapani Birgi intorno alle 11:30 di stamane, mentre un’aerocisterna ItAF Boeing KC-767 ha lasciato la base aerea di Pratica di mare poco prima delle 11:00. Il sito web afferma di aver tracciato negli ultimi mesi diverse attività della Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (Miasit) con cadenza quasi settimanale, “ma da molto tempo non avevamo visto una missione simile con il supporto di un tanker e, di conseguenza, di alcuni caccia”. Verso le 14:00 il C-130J ha lasciato nuovamente Misurata ed già rientrato in Italia. Lo stesso sito web ha tracciato anche un Airbus A400M, aereo da trasporto militare, dell’Aeronautica militare della Turchia partito da Ankara alle 07:48 di stamane in direzione Tripolitania (Al Watiya o Misurata). (Res)