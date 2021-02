Speciale difesa: Turchia, Ankara guarda allo spazio e mira a raggiungere la Luna entro il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del suo programma spaziale nazionale, la Turchia mira a creare un sistema di posizionamento e sincronizzazione regionale, ha osservato Erdogan. Secondo il presidente turco, con questo sistema di posizionamento regionale, da creare con un metodo innovativo attraverso l'utilizzo di satelliti insieme a sistemi di terra, la Turchia metterà fine alla sua dipendenza dall'estero. "Questo aprirà la strada allo sviluppo delle nostre precise applicazioni di navigazione in difesa, agricoltura, urbanizzazione e veicoli a guida autonoma", ha affermato il presidente. Inoltre, come osservato da Erdogan, la Turchia sta progettando di creare uno spazioporto garantendo al contempo l'accesso allo spazio, che potrebbe essere realizzato in territorio non turco, con la collaborazione di Paesi alleati. (Res)