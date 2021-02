Brusco aumento della tensione tra Ue e Russia, Lavrov minaccia di rompere le relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni fra Russia e Unione europea, già messe sotto stress in tempi recenti per il caso relativo all'arresto e alla condanna di Aleksej Navalnyj, hanno ricevuto oggi un ulteriore colpo a causa delle parole del ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov. Intervistato dal giornalista Vladimir Solovyov, il capo della diplomazia russa ha spiegato che Mosca sarebbe pronta a interrompere le relazioni con l'Ue, qualora da Bruxelles arrivassero nuove sanzioni e queste mettessero in difficoltà l'economia nazionale."Partiamo dal presupposto che siamo pronti. Se vediamo ancora, come abbiamo già sentito più di una volta, che vengono imposte sanzioni in alcune aree che creano rischi per la nostra economia, anche nelle aree più sensibili, allora lo faremo", ha detto il ministro, a cui è stato chiesto se la Russia fosse pronta ad una rottura con l'Ue. La Russia non vuole essere isolata "dal consesso globale", ma deve essere pronta a questo. "Se vuoi la pace, preparati alla guerra", ha concluso Lavrov. Alle parole del ministro ha fatto seguito il Cremlino, che tramite il portavoce Dmitrij Peskov ha in parte tentato di "ridimensionare" la polemica. Peskov ha accusato i media di non aver riportato correttamente quanto detto da Lavrov e insistito sulla necessità di creare delle relazioni migliori con Bruxelles. Il desiderio della Russia, secondo il Cremlino, è quello di proseguire il dialogo diplomatico; tuttavia, Mosca deve essere pronta "ad anticipare eventuali azioni ostili". Si tratta di un messaggio chiaro da parte delle autorità russe, che secondo Peskov devono essere pronte "a sostituire con infrastrutture nazionali tutto ciò di cui possiamo essere privati".Il portavoce della presidenza ha ricordato però come tale scenario sarebbe conseguente a una "follia" da parte dei partner europei. In effetti, aldilà delle posizioni adottate di recente dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas e dall'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell, nuove sanzioni europee dovrebbero trovare un ampio consenso fra i 27 Stati membri. Il caso Navalnyj è stato oggetto di discussione e una condanna pressoché unanime da parte dell'Ue, ma sono troppo gli interessi in ballo per pensare di "tagliare i rapporti" con Mosca. La stessa diplomazia tedesca, sempre tramite il ministro Maas, ha espresso la necessità di non colpire il progetto del gasdotto Nord Stream 2, di costruzione russa. Si tratta di una delle tante infrastrutture energetiche che permettono all'Europa di ricevere forniture dalla Russia, un legame imprescindibile al momento per la sicurezza degli approvvigionamenti all'interno dell'Ue, malgrado le pressioni interne ed esterne (Usa) perché i 27 si stacchino in qualche modo dalla dipendenza da Mosca. Rimane in ogni caso chiaro come i rapporti diplomatici fra l'Ue e la Federazione Russa attraversino una fase piuttosto burrascosa, segnata in particolare dal caso Navalnyj, ma non solo: non ultima, l'espulsione di diplomatici europei (rappresentanti di Svezia, Germania e Polonia) da parte di Mosca, con l'accusa di aver partecipato a manifestazioni non autorizzate nel Paese, cui ha fatto seguito una misura reciproca intrapresa dai governi coinvolti.La Commissione europea non commenta le dichiarazioni di Lavrov, sulle relazioni tra Unione europea e Russia. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer. "Non commenteremo" le dichiarazioni e i commenti del governo "di un Paese terzo", ha detto. "Non abbiamo mai detto in alcun modo che ci stavamo preparando a tagliare le relazioni con la Russia", ha aggiunto. "La nostra politica è di non rispondere a specifici commenti come interpretati dai media. Abbiamo visto cosa è stato attribuito a Lavrov e come il Cremlino ha provato a chiarire", ha detto. Ma, al di là di questo, "quello che è importante per l'Ue è che le attuali relazioni con la Russia non sono buone e hanno toccato un punto basso", ha specificato il portavoce Peter Stano. "Per noi è importante capire come vogliamo formare la nostra relazione" e per l'Ue "è importante formare le nostre relazioni sulla base del rispetto dei valori e del diritto internazionale", ha continuato. "Una mutua collaborazione porta a benefici reciproci", ma "la Russia ha apparentemente dimostrato di non essere pronta ad andare verso questa direzione attraverso più messaggi e non solo con una intervista". (Rum)