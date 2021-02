Russia: Banca centrale modifica in rialzo previsioni inflazione 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Russia ha modificato in rialzo le sue previsioni sull'inflazione per quest'anno. La Banca centrale ritiene che sarà pari al 3,7-4,2 per cento, ovvero 0,2 punti percentuali oltre i valori attesi a fine ottobre. È quanto si apprende dalle previsioni di medio termine aggiornate della Banca centrale russa. A gennaio, il tasso di crescita annuale dei prezzi al consumo ha raggiunto il 5,2 per cento dopo il 4,9 per cento di dicembre 2020. La Banca centrale ha chiarito che tale dinamica è dovuta all'aumento dei prezzi sui mercati mondiali delle materie prime. (Rum)