Governo: Cdm convocato oggi alle 15, a odg decreto con ulteriori misure contenimento Covid-19

- Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, alle 15, a palazzo Chigi. All’ordine del giorno figura anche un decreto legge recante "ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", come si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Il provvedimento all'esame dell'esecutivo dovrebbe prorogare fino al prossimo 5 marzo il divieto di spostamento tra le Regioni. Divieto che scade alla mezzanotte di lunedì prossimo, 15 febbraio. Ieri le Regioni avevano chiesto al governo di prorogare la misura. Il 5 marzo è la data di scadenza del dpcm contenente gli interventi per contrastare la diffusione del coronavirus. (Com)