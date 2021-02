Roma: aggredisce donna vicino stazione Anagnina e tenta di violentarla, arrestato 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati gli agenti del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, ad individuare ed arrestare nella serata di ieri, per violenza sessuale A.E. cittadino marocchino di 30 anni. Tutto è cominciato nel pomeriggio presso le bancarelle posizionate nel piazzale della fermata metro Anagnina, dove la vittima si era recata per degli acquisti. Dopo aver comprato della biancheria per la casa, la donna si è diretta verso la propria auto, quando è stata salutata dal quarantenne che lavorava in uno dei banchi, dove la stessa aveva acquistato della merce il mese prima. Rispondendo al saluto la donna si è poi allontanata senza accorgersi di essere seguita. Quasi arrivata alla proprio auto il 30enne ha più volte tentato di abbracciare la donna che spaventata ha iniziato a correre e gridare. L'uomo, vedendo che non c'era nessuno nelle vicinanze ha continuato a seguirla raggiungendola e riuscendo ad abbracciarla, tentando di baciarla. La donna, però, è riuscita a divincolarsi e a scappare, raggiungendo la propria auto. Accertatosi di non essere seguita si è fermata in una piazzola ed ha chiamato la polizia. Gli agenti dopo averla rassicurata l'hanno scortata fino al commissariato Romanina e, contemporaneamente una volante della polizia di Stato si è recata sul luogo dell'aggressione, dove grazie alle indicazione della vittima, è riuscita ad individuare l'aggressore e ad accompagnarlo negli uffici di polizia, dove è stato riconosciuto dalla vittima. Gli investigatori dopo aver verificato il racconto della donna, hanno arrestato il 30enne per il reato di violenza sessuale. (Rer)