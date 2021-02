Governo: La Russa, siamo migliori alleati degli italiani e delle buone intenzioni di Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo i migliori alleati degli italiani, ma anche delle intenzioni buone, se così sono ma io ci credo, di Draghi”. Lo ha detto Ignazio La Russa presentando l'iniziativa di domani a Milano che vedrà i gazebo di Fratelli d'Italia in città per spiegare le ragioni della posizione contraria al Governo Draghi espressa da Giorgia Meloni. “La posizione di fratelli d'Italia – ha spiegato La Russa - finirà con l'essere estremamente utile non solo agli italiani, perché saremo i guardiani della correttezza dei provvedimenti a favore degli italiani e non figli di chi tira la giacca a Draghi di qua e di chi la tira di là, ma credo che chi ci ringrazierà alla fine sarà proprio Draghi”. “Credo che Draghi si potrà avvalere di una forza che non è ammucchiata dentro e pretende questo e quello, che non chiede niente, non chiede poltrone e posti di potere, ma provvedimenti a favore dell'Italia – ha proseguito La Russa - e io credo che questo sia l'intento di Draghi, ma dubito che tutti partiti che lo appoggiano abbiano questo intento: molti hanno solo l'intento di evitare le elezioni, qualcuno di sperare in nuove alleanze, altri di vincere all'interno del loro partito la gara delle correnti”. (Rem)