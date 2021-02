Speciale difesa: Marina francese equipaggerà navi con sistemi di droni ad ala fissa Aliaca di Airbus Survey Copter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Survey Copter, la controllata di Airbus Defence and Space per i mini-droni, ha firmato un contratto con l'agenzia per gli acquisti del ministero della Difesa francese (Direction générale de l'armement - Dga) per la fornitura alla Marina francese di 11 sistemi (22 velivoli) di droni elettrici ad ala fissa Aliaca versione marittima (denominata dalle autorità francesi SMDM / "Mini-drone systems on board the Navy"), e della relativa formazione e supporto logistico integrato. Come riferisce un comunicato stampa, le prime consegne sono previste per il 2021. Il drone marittimo Aliaca è un sistema ad alta resistenza in grado di eseguire missioni di 3 ore entro un raggio di 50 chilometri (27 miglia). Perfettamente adatto alle missioni marittime ad alte prestazioni del carico utile EO/IR stabilizzato al giroscopio e qualificato per operare in condizioni ambientali più difficili. Lanciato da una catapulta, il drone marittimo Aliaca conclude il suo volo con un atterraggio automatico grazie ad una specifica soluzione di net landing. Con un peso massimo al decollo di 16 kg e un'apertura alare di 3,6 m per 2,2 m di lunghezza, Aliaca è alimentato da un potente ma silenzioso motore elettrico. Il sistema può essere facilmente configurato in meno di 15 minuti da soli 2 operatori. (Com)