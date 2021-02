Speciale difesa: Usa-Cina, Biden, se non ci muoviamo Pechino “mangerà nel nostro piatto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là delle parole comunicate al suo collega, tuttavia, Biden si muove con decisione per definire un’ampia e condivisa strategia degli Stati Uniti nei confronti della Cina. È di ieri la notizia che il presidente Usa ha dato mandato al Pentagono di istituire una task force di 15 membri civili e militari che dovrà redigere nelle prossime settimane un documento da presentare alla Casa Bianca. Il gruppo sarà guidato dal vice segretario alla Difesa Ely Ratner, già vice consigliere per la sicurezza nazionale di Biden tra il 2015 e il 2017, sotto il secondo mandato della presidenza di Barack Obama. Ratner, come scriveva lo scorso gennaio la rivista “Politico”, è considerato uno dei maggiori esperti di Asia a Washington. Il suo arrivo al Pentagono era stato pensato proprio per compensare le carenze del segretario Lloyd Austin, che invece non ha esperienza in materia di affari dell’Estremo Oriente. “Si tratta – commentava all’epoca della sua nomina Eric Sayers dell’American Enterprise Institute – di una buona scelta per chiunque voglia vedere il team di Biden assumere un approccio più competitivo verso Pechino”. (Nys)