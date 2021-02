Speciale difesa: Iran-Iraq, Pasdaran lanciano esercitazione militare vicino al confine iracheno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Guardiani della rivoluzione iraniana (noti anche come Pasdaran) hanno dato il via ad un’esercitazione delle proprie forze di terra vicino al confine con l’Iraq in occasione del 41esimo anniversario della Rivoluzione islamica dell’Iran. Lo riporta l’emittente di Stato “Irib”. Le esercitazioni denominate “Grande profeta” hanno preso il via nella parte sudoccidentale dell’Iran e hanno visto l’impiego anche di droni ed elicotteri d’attacco. Parlando ai giornalisti, il generale Ahmad Khadem Seyed al Shohada ha affermato che le manovre mirano a testare le capacità di difesa dei Guardiani della rivoluzione in sei differenti operazioni che prevedono l’addestramento, prove di fuoco di artiglieria e test di vari equipaggiamenti. Le esercitazioni avverranno anche di notte e vedranno l’impiego di unità corazzate e aviotrasportate. Negli ultimi mesi, l'Iran ha aumentato le sue esercitazioni militari mentre il Paese cerca di fare pressione sul presidente degli Stati Uniti Joe Biden per un rientro di Washington nell’accordo sul nucleare e la relativa fine delle sanzioni. A gennaio i Pasdaran hanno condotto un'esercitazione e lanciato missili balistici anti-nave contro un obiettivo simulato nell'Oceano Indiano. Una settimana prima, la Marina iraniana ha lanciato missili da crociera come parte di un'esercitazione navale nel Golfo di Oman, esercitazione che era stata preceduta da una parata di motonavi nel Golfo Persico e da una massiccia esercitazione di droni che ha interessato varie aree del Paese. (Res)