Speciale difesa: Ue-Ucraina, Borrell, impegno a rafforzare associazione politica e integrazione economica

- L'Unione europea e l'Ucraina hanno riaffermato il reciproco impegno a rafforzare l'associazione politica e l'integrazione economica. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio Ue-Ucraina, nella conferenza stampa con il primo ministro Denys Shmyhal. "Tutti sanno che la partnership con l'Ucraina è una delle più strategiche che abbiamo ed ha un grande significato per noi", ha detto. "Abbiamo riaffermato il nostro impegno reciproco a rafforzare l'associazione politica e l'integrazione economica", ha continuato. Borrell ha sottolineato la solidarietà dell'Ue all'Ucraina "nel contesto della pandemia" e che "l'Ue ha già dato assistenza all'Ucraina. Stiamo parlando di 16 miliardi di euro dal 2014 e stiamo aiutando l'Ucraina per l'accesso ai vaccini attraverso la struttura di Covax", ha ricordato. Borrell ha ribadito che l'Ue è al fianco dell'Ucraina nella difesa della sua sovranità e indipendenza nel quadro delle sue frontiere internazionalmente riconosciute e ha sottolineato di aver portato questo punto al suo incontro a Mosca con il ministro degli Affari esteri, Sergej Lavrov. "L'Ue non riconosce l'annessione illegale della Russia della Crimea e di Sebastopoli. Continuiamo a sostenere gli sforzi diplomatici" per ristabilire l'integrità territoriale del Paese. (Beb)