- Colombia: governo chiede a Cuba maggiori informazioni su possibile attacco Eln - La Colombia trasmetterà al governo di Cuba la richiesta di informazioni addizionali sull’allarme per un possibile attacco dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) lanciato dall’ambasciata dell’isola a Bogotà. Lo ha detto la ministra degli Esteri colombiana, Claudia Blum, a seguito di un incontro con l’ambasciatore cubano in Colombia, José Luis Ponce. L’incontro si è svolto dopo che la sede diplomatica cubana ha allertato le autorità colombiane su un possibile attacco ad opera dell’Eln nella capitale Bogotà. “Nella riunione sono state chieste a Cuba informazioni precise (…) ma nonostante l’insistenza del governo colombiano non abbiamo ricevuto informazioni addizionali da parte di Cuba”, ha detto la ministra. La Colombia, ha aggiunto, “ha inoltre ribadito l’urgente necessità di una risposta favorevole da parte del governo di Cuba all’estradizione dei membri dell’Eln ricercati dalla giustizia colombiana”. (segue) (Res)