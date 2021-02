I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Eln nega possibile attacco a Bogotà, caso "montato" da intelligence militare - La direzione nazionale del gruppo armato colombiano Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha negato l’intenzione di compiere un attentato nella capitale Bogotà, smentendo le informazioni fornite lo scorso 6 febbraio dall’ambasciatore cubano nel paese, José Luis Ponce. “Le informazioni che ha ricevuto l’ambasciata cubana a Bogotà non sono parte dei piani militari dell’Eln”, si legge in un comunicato ripreso dalla stampa locale, in cui si avanza l’ipotesi che si tratti di un caso montato dall’intelligence militare dello stato colombiano. Secondo il gruppo armato l’esercito sarebbe pianificando azioni terroristiche contro la popolazione con l’obiettivo di intensificare la pressione internazionale contro la delegazione di dialogo dell’Eln che si trova a Cuba, sede dei colloqui di pace tra il gruppo armato e il governo colombiano, oggi interrotti. (segue) (Res)