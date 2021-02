© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: portavoce presidenza Turchia, nostre forze nel Paese finché il governo lo richiede - Il portavoce presidenziale turco, Ibrahim Kalin, ha detto, ieri, che le forze del suo Paese dispiegate in Libia rimarranno lì finché esisterà l'accordo militare (concluso tra Ankara e il Governo libico di accordo nazionale), e finché "il governo libico lo richiederà". Martedì scorso, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che la Turchia prenderà in considerazione il ritiro dei suoi uomini, che stanno fornendo addestramento militare alle forze fedeli al Governo di accordo nazionale, se altre forze straniere si ritirano prima. In un'intervista al canale televisivo ufficiale “Trt Haber”, Kalin ha sottolineato che "l'accordo di demarcazione del confine marittimo con il governo libico è stato un punto di svolta storico". Inoltre, Ankara fornirà sostegno al governo recentemente eletto, accogliendo favorevolmente l'elezione dei membri della nuova autorità esecutiva in Libia. (segue) (Res)