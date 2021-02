I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: stampa, virus influenza aviaria H5N8 si sta diffondendo - E' allarme in Algeria per la rapida diffusione del virus dell'influenza aviaria H5N8, che potrebbe aver preso di mira diversi allevamenti in tutto il paese, dato il trasporto quotidiano di pollame attraverso le province senza imporre restrizioni, mentre il ministero dell'Agricoltura è accusato di tardiva segnalazione della situazione che avrebbe potuto essere controllata con misure preventive. Lo riferisce il quotidiano "El Khabar". Il settore avicolo sta attraversando una crisi a tutti i livelli e vi è, inoltre, il timore della diffusione della malattia, mentre continua la crisi dei prezzi elevati di mangimi e medicinali. (segue) (Res)