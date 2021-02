I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Ennahda rinnova il sostegno a Mechichi e decide di manifestare in strada - L'ufficio esecutivo del movimento islamico tunisino Ennahda ha deciso di "consultarsi con i partiti e tutte le forze che sostengono l'esperienza democratica, il Parlamento e la Costituzione, per scendere in piazza in un giorno che verrà annunciato in seguito". Lo ha dichiarato il portavoce di Ennahda, Fathi al Ayadi. "Chiediamo ai nostri sostenitori, alla nostra gente e a tutte le persone libere di sostenere la nostra esperienza democratica", ha aggiunto Al Ayadi. L’invito a scendere in piazza giunge nel pieno della crisi politica e costituzionale in Tunisia dopo il rimpasto di governo proposto dal primo ministro, Hichem Mechichi. Il capo dello Stato, Kais Saied, si oppone al giuramento di quattro degli undici nuovi ministri, accusati di presunta corruzione. Inoltre, il tribunale amministrativo ha stabilito di non avere giurisdizione nell'esame della controversia tra il capo dell’autorità esecutiva e legislativa. Il partito islamista, da parte sua, non accetta le dimissioni del governo chieste dal capo dello Stato per risolvere l'impasse. Al Ayadi ha indicato che la marcia di protesta che sarà organizzata "a sostegno della Costituzione e del Parlamento", senza menzionare il presidente della Repubblica. Queste manifestazioni, per le quali il movimento Ennahda ha iniziato a mobilitarsi, arrivano in risposta alle contro-manifestazioni che si sono svolte la scorsa settimana, chiedendo le dimissioni del governo, lo scioglimento del Parlamento e il cambiamento del sistema politico, in cui gli slogan erano contro Ennahda, considerata uno dei motori più importanti della crisi politica del Paese, nonché contro il suo leader, Rashid Ghannouchi. (segue) (Res)