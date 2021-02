© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: a Casablanca chiudono decine di piccoli laboratori industriali - Decine di laboratori di produzione sono stati chiusi dalle autorità locali a Casablanca. I loro titolari dicono di essere sbalorditi da questa decisione che toglie il lavoro a decine di dipendenti ed espone le aziende esportatrici a sanzioni per ritardi nelle consegne. Le autorità locali di Casablanca hanno chiuso decine di piccole unità industriali senza preavviso. Il quotidiano "Assabah" riporta, nella sua edizione di oggi che i titolari di queste unità sono stati sorpresi dagli agenti che hanno visitato i loro locali, chiedendo agli operai di lasciare i locali prima di procedere con la loro chiusura. Il titolare di una fabbrica tessile a Sidi Bernoussi si è detto sbalordito da questa decisione riguardante un'unità che ha iniziato le attività nel 2018 e che ha un numero di registro delle imprese e un'identità fiscale. Si tratta di una campagna per la chiusura degli stabilimenti legata alla tragedia che è costata la vita a 28 operai in un'officina di Tangeri a inizio settimana, ma che solleva interrogativi. Una correlazione con questo triste evento, afferma, che non tiene conto né della sorte dei lavoratori e delle loro famiglie, né di quella dell'azienda che è vincolata da impegni nei confronti dei propri fornitori e dei propri clienti. (Res)