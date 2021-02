I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: forze governative scoprono rifugi Stato islamico nella Badia - Nel corso di una vasta operazione militare, le milizie filo-governative della cosiddetta Difesa nazionale e clan fedeli al governo siriano hanno scoperto rifugi e nascondigli sotterranei dello Stato islamico (Is) nella regione desertica della Badia, area dove l’organizzazione terroristica è particolarmente attiva e ha di recente intensificato gli attacchi. I rifugi dell’Is sono stati scoperti a sud di Raqqa e a nord di Sukhna. Al loro interno sono stati trovati armi e materiali di vario genere. Il comandante delle forze tribali vicine a Damasco, Yassin al Jumaa, ha detto al quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi” che gli elementi dell’organizzazione hanno utilizzato i nascondigli come depositi di armi ed esplosivi, sottolineando che nei rifugi sotterranei sono state ritrovate anche somme di denaro in valuta straniera. (segue) (Res)