I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita: decine di persone arrestate con l'accusa di corruzione - L'Autorità saudita di controllo e anticorruzione ha annunciato l'arresto di 65 cittadini e residenti, tra cui 48 dipendenti governativi, per casi di corruzione finanziaria e amministrativa. La commissione ha dichiarato in una nota sul suo account ufficiale Twitter che "con la vostra collaborazione, l'Autorità di vigilanza e anticorruzione ha avviato 490 cicli di monitoraggio durante il mese di gennaio e ha indagato su 411 accusati in cause penali e amministrative". L'autorità ha indicato che tra i detenuti ci sono "dipendenti della presidenza della Sicurezza dello Stato, dell'Autorità generale per l'alimentazione e dei farmaci, dell'Autorità generale per la meteorologia e la protezione ambientale e del ministero della Difesa", rilevando che erano coinvolti in casi di presunta corruzione, abuso d'ufficio, abuso di potere e frode. (segue) (Res)