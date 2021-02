© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Emirati, capacità rinnovabili quadruplicata entro il 2025 - La capacità di energia da fonti rinnovabili degli Emirati Arabi Uniti dovrebbe quadruplicare e raggiungere i 9 gigawatt entro il 2025, alla luce dei progetti di diversificazione energetica avviati dal Paese. Lo afferma un rapporto della società di consulenza norvegese Rystad Energy, secondo cui la crescita sarà trainata in particolare dallo sviluppo del fotovoltaico. Sono quattro i progetti che dovrebbero spingere la crescita delle rinnovabili emiratine: fra questi il più grande è il progetto solare da 2 gigawatt di Al Dhafra, ad Abu Dhabi, ma altri progetti sono in via di realizzazione a Dubai e nel nord del Paese. Alla fine del 2020, la capacità da rinnovabili degli Emirati ha raggiunto i 2,3 gigawatt totali. (Res)