I fatti del giorno - Roma

- Scuola: Vaia (Spallanzani), ascoltiamo i nostri giovani, dalla pandemia si esce insieme - Il direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma Francesco Vaia, in un post su Facebook scrive: "Ascoltiamo i nostri giovani, le loro preoccupazioni, la loro voglia di essere protagonisti della rinascita del nostro Paese. Non restiamo insensibili alle loro richieste di avere una scuola migliore, più sicura, inserita in un contesto di maggiore tutela sanitaria dei servizi di supporto. Dobbiamo fare di più e meglio per la scuola. Tutti. A loro dico: non escludete i vostri insegnanti ed i vostri genitori da un progetto comune. Dalla pandemia si esce insieme". (segue) (Rer)