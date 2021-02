I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: a centro vaccini Fiumicino 419 dosi il primo giorno, oggi più somministrazioni - Ieri, nel primo giorno dell'hub di Fiumicino, il centro vaccinale realizzato nel parcheggio a lunga sosta dell'aeroporto, sono stati somministrati 419 vaccini AstraZeneca. Si legge sul portale Salute Lazio. Il 97 per cento dei prenotati ha eseguito la vaccinazione per il restante 3 per cento si è utilizzata la panchina. "Non si sono segnalate difficoltà. Da oggi verrà aumentato il numero delle somministrazioni", afferma l'unità di crisi per l'emergenza coronavirus del Lazio. (segue) (Rer)