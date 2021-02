I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turismo: Federalberghi, rinnovato accordo con Sara assicurazioni per monetizzazione crediti imposta - "Arriva nuovo ossigeno alle strutture alberghiere romane ridotte allo stremo dall'impatto devastante dell'emergenza Covid sul turismo. In seguito all'ottenimento - grazie anche alla forte richiesta del sistema Federalberghi - dell'estensione fino al 30 aprile 2021 del credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d'azienda relativi alle strutture turistico ricettive e termali, la convenzione conclusa lo scorso dicembre tra Federalberghi Roma e Sara Assicurazioni per lo smobilizzo dei crediti di imposta maturati a fronte dei canoni dovuti ai proprietari degli immobili è stata ora rinnovata per il territorio della Capitale ed estesa a livello nazionale a tutto il sistema Federalberghi". Si legge in una nota di Federalberghi Roma. Realizzata con il contributo di Phinance Partners Spa, la convenzione tra Sara assicurazioni e Federalberghi Roma aveva dato vita alla prima iniziativa in Italia finalizzata a consentire agli hotel in locazione – il 50 per cento di quelli della Capitale, ma anche del totale nazionale – di ottenere liquidità immediata monetizzando i crediti di imposta maturati e garantire così continuità aziendale in una condizione di sostanziale mancanza di entrate per ridotta o azzerata attività. Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli: "Siamo lieti di aver individuato e testato positivamente, con un successo testimoniato dall'apprezzamento dei nostri Associati, una forma di supporto concreto per il nostro settore, uno dei più direttamente colpiti dalla pandemia dal punto di vista economico. L'accordo con Sara assicurazioni realizzato a dicembre da Federalberghi Roma fa ora da apripista a un'immissione di liquidità nel comparto alberghiero italiano di fondamentale importanza per le migliaia di aziende a fatturato zero ma gravate dai costi di locazione che rischiano di non sopravvivere alla crisi". "L'accordo con Federalberghi ci consente di agire concretamente a sostegno di un settore strategico per l'economia della Capitale" ha dichiarato nella nota Alberto Tosti, direttore generale di Sara assicurazioni "Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo alla ripresa, confermando il ruolo sociale delle compagnie di assicurazione. Siamo al fianco degli imprenditori alberghieri romani, specie in un momento così critico per l'industria turistica, duramente colpita dalle misure restrittive dovute alla pandemia". (segue) (Rer)