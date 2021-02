I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti: presentati 30 nuovi bus acquistati da Atac, Raggi "pronti per entrare in servizio" - Questa mattina, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il vicesindaco con delega ai Trasporti, Pietro Calabrese, hanno presentato 30 nuovi bus Iveco-Indcar acquistati da Atac a Roma, nello stabilimento di Romana Diesel, "partner storico della nostra azienda di trasporto pubblico - ha spiegato la sindaca -. Sono vetture da 8 metri, molto utilizzate su diverse strade della nostra città. Atac ne ha comprate 30 per il 2021 e 15 sono già pronte per entrare in servizio. Abbiamo acquistato anche altri 20 mezzi da 18 metri sempre da Iveco. Alcuni mezzi sono già nelle officine di questo stabilimento per essere completati. Tutti ordini che danno lavoro a tante imprese romane e a tante persone. Pensate erano oltre 14 anni che non si facevano acquisti di bus 'corti' per la flotta Atac - ha aggiunto Raggi -. Gli ultimi li ha noleggiati l'azienda di trasporto nel 2019 proprio per sostituire quelli vecchi e rendere più regolare il servizio. Oggi, grazie al percorso avviato, Atac è un'azienda che è tornata a fare investimenti importanti". "Oggi siamo nello stabilimento di Romana Diesel, società storica della nostra città dove sono già pronti i primi 15 dei 30 nuovi bus Iveco-Indcar da 8 metri acquistati da Atac per il 2021 - ha aggiunto Calabrese -. Romana Diesel sta curando anche la fornitura dei 20 bus snodati da 18 metri che abbiamo ordinato su piattaforma Consip. Saranno tutti su strada nei prossimi mesi. Queste forniture ci consentono di garantire un servizio migliore e più regolare sia sulle linee gestite con le vetture corte che sulle grandi arterie dove impieghiamo i bus da 18 metri. Prosegue così un processo di rinnovo, divenuto ormai strutturale, della flotta Atac che, ricordo, entro fine anno potrà contare su oltre 900 nuovi mezzi", ha concluso. (Rer)