I fatti del giorno – Italia (2)

- Governo: Draghi al lavoro su programma e squadra, via libera dal M5s ma Di Battista lascia - Dopo aver ottenuto il via libera dal voto degli iscritti del Movimento 5 stelle sulla piattaforma Rousseau, il premier incaricato, Mario Draghi, potrebbe recarsi in giornata, o al più tardi domani, al Quirinale per sciogliere la riserva e presentare a Mattarella la squadra di governo. Una lista dei ministri, tra tecnici e politici, sulla quale poco si sa. Gli stessi partiti sono rimasti all'oscuro dei nomi e fuori dai giochi delle nomine che comporranno la rosa di Draghi. Due però le certezze: l'ex numero uno dell'Eurotower inserirà tecnici di fiducia nei ministeri chiave e vi sarà una nutrita rappresentanza femminile. Draghi è stato chiaro sul non voler trattare nome su nome con i partiti. Gli unici suggerimenti che è pronto ad accogliere sono infatti quelli che arrivano dal Quirinale. Il passo successivo sarà la cerimonia del giuramento e poi il voto nelle Aule di Camera e Senato, forse già entro martedì. Nel frattempo mette a punto il programma del suo esecutivo sul quale chiederà la fiducia in Parlamento. Gran parte della sua agenda programmatica - tra cui l'istituzione di un ministero sulla Transizione energetica - è emersa dalla voce degli interlocutori che ha ricevuto durante le consultazioni. Ieri, con la vittoria del "sì" al quesito posto dal M5s ai suoi iscritti, Draghi ha incassato l'appoggio di tutti i gruppi parlamentari, esclusi Fratelli d'Italia. Alla fine, con 44.177 sì, pari al 59,3 per cento, e con 30.360 no, pari al 40,7 per cento, gli iscritti del Movimento 5 stelle alla piattaforma Rousseau hanno dato il via libera al sostegno pentastellato. Immediato il commento del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. "La responsabilità è il prezzo della grandezza - afferma Luigi Di Maio in un post su Facebook -. Oggi (ieri) i nostri iscritti hanno dimostrato ancora una volta grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza al Paese. In uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente, il Movimento cinque stelle sceglie la strada del coraggio e della partecipazione, ma soprattutto sceglie la via europea, sceglie un insieme di valori e diritti di cui tutti noi beneficiamo ogni giorno e dietro ai quali, purtroppo non di rado, si nascondono egoismi e personalismi. La fedeltà alla nazione, oggi, si è mostrata più forte della propaganda. Questo è il M5s. Questo è il Movimento che riconosco e in cui ho scelto di spendere tutto me stesso". Diversa invece la posizione di Alessandro Di Battista che, in un video su Facebook, ha affermato: "Zero polemiche. Le decisioni si devono rispettare" tuttavia "la mia coscienza politica questa volta non ce la fa a digerirle. Non posso fare altro che farmi da parte. Da ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle, perché in questo momento il M5s non parla a nome mio". (segue) (Com)