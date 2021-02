I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo: Salvini, con Draghi sintonia su temi e urgenze - "Non l'avevo mai incontrato prima, non riesco a giudicare una persona dopo 2-3 incontri e quindi a differenza di altri, non ho dei pregiudizi. Diciamo che in sintonia sui temi concreti e sulle urgenze vere dell'Italia, ci siamo". Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di "Mattino 5" su Canale5 parlando del premier incaricato, Mario Draghi. "Quando lo abbiamo incontrato abbiamo parlato di vaccini, scuola, salute, tasse e lavoro e su questo abbiamo sentito delle risposte che ci hanno confortato", ha aggiunto. "Il Covid ha segnato un cambiamento epocale: lo ricorderemo per decenni. Sono quei passaggi come le guerre o i terremoti che lasciano il segno, è chiaro quindi che per ricostruire il Paese devi lasciare da parte ideologie, i pregiudizi, i litigi e metterti a lavoro", ha sottolineato il leader del Carroccio. "Per questo periodo lasciamo perdere litigi, gli steccati ideologici come destra, sinistra, sovranisti, europeisti e lavoriamo su tre priorità: salute, lavoro e ritorno alla vita". (segue) (Com)