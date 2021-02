I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo: Meloni, su astensione o voto contrario valuteremo dopo squadra e programma - "Sul voto è una valutazione che faremo alla fine dopo la squadra e il programma. Noi non sappiamo niente. Siamo inebriati dalla novità senza sapere ma sul nulla". Lo ha detto la leader di di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, su SkyTg24. Alla domanda su cosa potrebbe spingerla a cambiare idea in riferimento alla squadra dei ministri o ai temi, Meloni ha ricordato che Fd'I "nacque in polemica con il Popolo della Liberà" durante il overno Monti e che quindi il partito è apertamente contrario ai governi tecnici. "Il rischio di un governo politico è che ci siamo gli stessi protagonisti di prima", ha continuato. "Sul programma dipende da quanto è vicino alle istanze di Fd'I e del centrodestra", ha aggiunto Meloni. (segue) (Com)