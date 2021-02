© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: la giunta prepara una legge sulla sicurezza informatica - La giunta militare di Myanmar si prepara a conferire al ministero delle Telecomunicazioni ampi poteri di controllo sull'accesso ai dati, ai contenuti e ai servizi online, una settimana dopo il golpe del primo febbraio scorso. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui la giunta ha mutuato un disegno di legge che era stato predisposto dal governo civile del consigliere di Stato deposto, Aung San Suu Kyi: il disegno di legge consentirebbe allo Stato di accedere alle informazioni personali degli utenti del web per ragioni di sicurezza, e costringerebbe i fornitori di servizi Internet ad allestire spazi per l'archiviazione dei dati dei consumatori. "Nikkei" ha consultato una copia del disegno di legge, lungo 36 pagine, cha ha ricevuto da una non meglio identificata "fonte industriale". Il disegno di legge costringerebbe anche i provider di servizi Internet birmani a "bloccare, rimuovere, distruggere e terminare" in "tempi stretti" una serie di contenuti dalle loro piattaforme, inclusi quelli accusati di "ispirare odio, danneggiare l'unità, la sostenibilità e la pace", e qualunque "presa di posizione scritta o verbale" contro la legge. Il disegno di legge autorizzerebbe anche lo Stato ad intraprendere attività di sorveglianza per varie ragioni, e a bloccare i servizi online. Telenor, una compagnia di telecomunicazioni norvegese attiva nel Myanmar, ha confermato di essere a conoscenza del disegno di legge, e di essere impegnata a valutarne i contenuti. (segue) (Res)