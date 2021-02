© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: il Giappone supera la Cina nella lista dei principali investitori esteri - Il volume complessivo degli investimenti diretti dall'estero convogliati in Thailandia lo scorso anno è calato significativamente a causa della pandemia di coronavirus, ma gli investimenti del Giappone sono aumentati, consentendo a Tokyo di tornare a superare la Cina come primo investitore estero in quel Paese del Sud-est asiatico. Gli investimenti approvati da aziende estere in Thailandia nel corso del 2020 sono ammontati a circa 213,1 miliardi di baht (7,14 miliardi di dollari), un calo del 54 per cento rispetto all'anno precedente, secondo i dati forniti dalla Commissione per gli investimenti thailandese. Il numero delle domande di investimento è calato del 3 per cento annuo, a 907. Le pratiche di investimento avviate dalle aziende giapponesi sono invece aumentate del 10 per cento, a 75,9 miliardi di baht. Il Giappone si è così classificato al primo posto tra i principali investitori esteri in Thailandia, con una quota pari al 36 per cento del totale. Uno dei principali piani d'investimento intrapresi lo scorso anno in Thailandia è stato quello da 18 miliardi di yen (172 milioni di dollari) del costruttore di automobili giapponese Mitsubishi Motors, per la realizzazione di uno stabilimento per la costruzione di veicoli elettrici nella Thailandia orientale. La Cina è invece scivolata al secondo posto, con domande per investimenti complessivi pari a 31,4 miliardi di baht, in calo del 90 per cento rispetto al 2019, quando le aziende cinesi avevano operato una rilocazione di massa verso la Thailandia e altri Paesi limitrofi per aggirare i dazi imposti dagli Stati Uniti. (segue) (Res)