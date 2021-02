Sociale: Servizio universale con Autism Aid per l'inclusione lavorativa di giovani autistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorire l'inclusione e aumentare le opportunità socio/lavorative di minori e giovani autistici attraverso l'agricoltura sociale: questo l'obiettivo del progetto di Servizio Civile Universale intitolato "Coltiviamo l'inclusione" che sarà realizzato presso la sede di Autism Aid di Collina San Laise di Napoli in collaborazione con Amesci, associazione nazionale di promozione sociale impegnata per lo sviluppo del capitale umano attraverso l'empowerment delle giovani generazioni in Italia e in 14 Paesi esteri. In continuità con i percorsi già avviati da Autism Aid, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la difesa dei diritti e delle pari opportunità delle persone affette da disturbi del neuro-sviluppo, con il progetto di Servizio Civile Universale i giovani operatori volontari verranno coinvolti per un anno in azioni volte a valorizzare l'importanza della funzione terapeutica/riabilitativa dell'agricoltura sociale sui minori affetti dallo spettro autistico e sui giovani con disabilità intellettiva, prevedendo percorsi di riscatto sociale e di formazione che aumenteranno l'autostima e il benessere delle persone coinvolte. I ragazzi autistici, in particolare, trarranno giovamento dalla routine della vita in campagna e dall'assegnazione di lavori ben precisi e conosciuti che possono essere svolti in totale autonomia. Inoltre, grazie alla collaborazione con i propri compagni per svolgere i propri lavori e il contatto con gli animali, riusciranno a sbloccare i molti canali comunicativi e affettivi, verbali e non. (segue) (Ren)