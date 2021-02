Sociale: Servizio universale con Autism Aid per l'inclusione lavorativa di giovani autistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'esperienza dello scorso anno, particolarmente significativa – spiega il presidente di Autism Aid onlus Paolo Vassallo – prosegue il percorso di Servizio Civile che, nel tempo, ha dimostrato come l'agricoltura rappresenti un valido strumento per l'acquisizione di competenze e, più in generale, di miglioramento della qualità di vita delle persone autistiche. Ruolo determinante per il raggiungimento di così importanti risultati sono i giovani che, come è stato dimostrato nel corso dello scorso anno, hanno la capacità di affrontare e superare con coraggio ed entusiasmo, grandi difficoltà. Credere nei giovani significa credere nel nostro futuro". "Attraverso il progetto 'Coltiviamo l'inclusione' vogliamo dare un sostegno concreto alle attività di 'Autism Aid', da anni in prima linea per offrire opportunità di inclusione lavorativa ai ragazzi autistici - dichiara Enrico Maria Borrelli, presidente di Amesci - Le condizioni sociali ed economiche in cui versa il territorio napoletano e più in generale il nostro Paese, rendono la realizzazione del diritto al lavoro una lontana chimera. E la pandemia ha reso ancora più drammatico questo quadro, aumentando distanze ed esclusioni. La crescita economica da sola non è sufficiente a ridurre le povertà, anche di diritti. La capacità di risposta ai bisogni delle persone con disabilità è uno degli indicatori principali di un Welfare moderno ed inclusivo. Le politiche devono ascoltarne i bisogni mettere in campo interventi che vadano nella direzione di una crescita inclusiva, che coinvolga quindi le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale e ambientale", conclude Borrelli. (Ren)