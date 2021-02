Sudafrica: Ramaphosa, riceveremo mezzo milione di vaccini Johnson & Johnson entro il prossimo mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime quattro settimane il Sudafrica potrà contare su 500 mila dosi del vaccino statunitense Johnson & Johnson, che si è dimostrato efficace anche contro la variante indigena del Covid-19. Lo ha dichiarato il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, nel suo discorso sullo stato della nazione pronunciato ieri sera davanti al parlamento di Città del Capo. “Ci siamo assicurati 9 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson. Il primo lotto, da 80 mila dosi, arriverà nel Paese la prossima settimana. Ulteriori spedizioni arriveranno nelle prossime quattro settimane, per un totale di 500 mila vaccini Johnson & Johnson. Tutte le province avranno predisposto i loro piani quando arriveranno i primi vaccini”, ha detto Ramaphosa nel suo discorso, ricordando che il Paese ha inoltre già prenotato 12 milioni di dosi di vaccino dall’iniziativa globale Covax, guidata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e rivolta ai Paesi in via di sviluppo. “Questa (consegna) sarà completata da altri vaccini che saranno disponibili in Sudafrica anche attraverso la struttura African Vaccine Acquisition Task Team dell’Unione africana. Inoltre Pfizer ha impegnato 20 milioni di dosi di vaccino a partire dalle consegne alla fine del primo trimestre”, ha sottolineato il capo dello Stato, secondo il quale “la salute e la sicurezza dei nostri cittadini rimangono la nostra principale preoccupazione”. (segue) (Res)