Sudafrica: Ramaphosa, riceveremo mezzo milione di vaccini Johnson & Johnson entro il prossimo mese (2)

- Quanto alla situazione economica, Ramaphosa ha ricordato che nell'ultimo anno il Sudafrica ha registrato un forte calo della crescita e un aumento significativo della disoccupazione. “La povertà è in aumento, le disuguaglianze si stanno approfondendo. Nel terzo trimestre del 2020 la nostra economia era inferiore del 6 per cento rispetto a quella dell'ultimo trimestre del 2019, c'erano 1,7 milioni di persone occupate in meno nel terzo trimestre del 2020 rispetto al primo trimestre, prima che la pandemia ci colpisse, e il nostro tasso di disoccupazione si attesta ora a uno sbalorditivo 30,8 per cento. A seguito delle misure di soccorso che abbiamo implementato e della graduale riapertura dell'economia, ci aspettiamo di vedere una forte ripresa dell'occupazione entro la fine del 2020”, ha tuttavia aggiunto il presidente sudafricano, che ha poi rivendicato i progressi compiuti dopo il lancio del piano di ricostruzione e ripresa economica, annunciato nell’ottobre scorso. “Dal lancio del piano ci siamo concentrati su quattro interventi prioritari: un massiccio lancio di infrastrutture in tutto il Paese, un massiccio aumento della produzione locale, uno stimolo occupazionale per creare posti di lavoro e sostenere i mezzi di sussistenza, la rapida espansione della nostra capacità di generazione di energia”, ha affermato Ramaphosa, rivendicando i risultati fin qui conseguiti. (Res)