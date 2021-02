Brexit: Londra e Bruxelles "impegnate" su soluzione crisi protocollo Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Ufficio di gabinetto britannico Michael Gove e il vice presidente della Commissione Maros Sefcovic hanno ribadito il proprio "totale impegno" a risolvere la crisi intorno protocollo nordirlandese dell'accordo Brexit, in seguito a intensi colloqui avvenuti nella giornata di ieri a Londra e terminati solo in tarda serata. In un comunicato congiunto, Gove e Sefcovic hanno ammesso di aver avuto una "onesta e costruttiva discussione", nella quale si sono detti d'accordo a "non risparmiare alcuno sforzo" nell'implementare soluzioni nel merito. I due si sono detti d'accordo a convocare il "comitato congiunto", il quale supervisiona l'implementazione dell'accordo Brexit, non più tardi del 24 febbraio, per fornire alla situazione "la necessaria direzione politica". Le trattative arrivano in seguito alle crescenti tensioni post-Brexit in Irlanda del Nord, alcune concernenti problemi di sicurezza per gli operatori doganali locali, e alla crescente insoddisfazione delle capitali europee per le domande di Londra di rivedere l'accordo. In una lettera allo stesso Gove nella serata di mercoledì 10 febbraio, Sefcovic ha escluso cambiamenti "maggiori" al protocollo nordirlandese, affermando che l'Ue non sarebbe pronta a considerare alcuna flessibilità fino a quando il Regno Unito non ottempererà in toto agli obblighi ai quali si era impegnato al momento della firma dell'accordo. (Rel)