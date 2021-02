Polonia: Covid, da oggi riapertura condizionata di alberghi, piste da sci, cinema e teatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi e per due settimane riaprono in Polonia alcune attività economiche e culturali finora interrotte o limitate a causa del coronavirus. Lo riporta il portale "Business Insider Polska". Riaprono fino al 28 febbraio luoghi di cultura, ovvero cinema, teatri, inclusi dell'opera, filarmoniche, istituti culturali. La riapertura è consentita al 50 per cento della capienza delle strutture o nel rispetto di una distanza di 1,5 metri. Vige per i presenti l'obbligo di coprire naso e bocca e il divieto di consumare cibi e bevande in loco. Riaprono anche gli impianti sciistici, gli alberghi e i casinò, sempre per un periodo condizionale di due settimane e con un regime igienico-sanitario stringente. Nel caso degli hotel, anch'essi riaprono al 50 per cento e i pasti possono essere consumati solamente in camera su richiesta dei clienti. Al di là dello sci, per quanto riguarda l'attività sportiva può riprendere quella amatoriale in luogo aperto. Riaprono anche le piscine ma non i parchi acquatici. Restano chiuse anche le palestre. (Vap)