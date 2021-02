Bielorussia: premier Golovchenko, governo punta a sviluppo settore Ict

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo bielorusso farà tutto il necessario per lo sviluppo del settore informatico e delle telecomunicazioni nel Paese. Lo ha detto il primo ministro bielorusso Roman Golovchenko nel corso della sesta Assemblea popolare panbielorussa, ripreso dall'agenzia "Belta". “Un enorme potenziale è concentrato nel settore dei servizi. Abbiamo compiuto notevoli progressi nel settore Ict. Faremo tutto il necessario per mantenere lo slancio", ha affermato Golovchenko. Oltre a migliorare la qualità dei servizi medici e di altro tipo per la popolazione, il governo di Minsk vuole aumentare le esportazioni di servizi di 1,5 volte entro i prossimi cinque anni. “Di conseguenza, il settore dei servizi rappresenterà più della metà del settore economico, mentre i settori ad alta intensità di conoscenza (informatica, istruzione, scienza, sanità) rappresenteranno un quinto. Prevediamo di raggiungere i 12 miliardi di dollari nell'esportazione di servizi entro la fine del periodo di cinque anni”, ha detto il primo ministro.(Rum)