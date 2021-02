Repubblica Centrafricana: forze governative riprendono il controllo della città di Beloko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito della Repubblica Centrafricana, insieme agli alleati russi e ruandesi, ha riconquistato la città di Beloko, al confine con il Camerun, dai ribelli fedeli all’ex presidente Francois Bozizé. Lo ha annunciato il primo ministro Firmin Ngrebada. “Dopo le città di Boali, Bossembele, Bossemptele, Yaloke e Bouar, le Forze armate centrafricane (Faca) e i loro alleati russi e ruandesi hanno liberato la città di Beloko, aprendo così la strada nazionale per il Camerun”, ha affermato il premier sul suo profilo Facebook. “Garantiremo quindi la circolazione di persone e merci in entrambe le direzioni sull'asse Bangui-Beloko in completa sicurezza”, ha aggiunto. La riconquista di Beloko consente la riapertura di una via di rifornimento chiave che era rimasta chiusa dall’inizio dell’insurrezione dei gruppi armati fedeli a Bozizé, nel dicembre scorso. La situazione nella Repubblica Centrafricana si è deteriorata in vista delle elezioni dello scorso 27 dicembre dopo che il presidente Faustin-Archange Touadera ha accusato il suo principale rivale e suo predecessore Bozizé di aver pianificato un colpo di Stato e una marcia delle milizie sulla capitale Bangui. Touadera è stato rieletto per un secondo mandato, ma l'esito del voto deve ancora essere convalidato dalla Corte costituzionale. (Res)