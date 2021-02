Imprese: Fastweb con Fondazione Cesvi per piccoli imprenditori, raccolto un milione di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fastweb aiuta i piccoli imprenditori” l’iniziativa lanciata da Fastweb e i suoi dipendenti, in collaborazione con Fondazione Cesvi, con l’obiettivo di sostenere con un aiuto concreto e immediato le micro e piccole attività a rischio fallimento, registra i primi importanti risultati relativi alla raccolta fondi. Stando al relativo comunicato stampa, grazie alla mobilitazione del 90 per cento dei dipendenti di Fastweb su un totale di 2.700 persone sono stati raccolti in poche settimane più di 320 mila euro: un importo raggiunto attraverso il conferimento di Christmas Card aziendali e la donazione di 11 mila ore di lavoro. I fondi raccolti, prosegue la nota, confluiranno all’interno di un Fondo da un milione di euro che è stato costituito da Fastweb a favore delle piccole attività commerciali clienti in difficoltà economiche come bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, piccole agenzie di viaggio, negozi di abbigliamento, di calzature e palestre. Il Fondo verrà amministrato da Cesvi Fondazione Onlus con la consulenza di Confcommercio e sarà utilizzato per sostenere, tramite contributi a fondo perduto da cinquemila euro, le piccole attività commerciali clienti Fastweb che si trovano in situazione di fragilità economica. (segue) (Com)