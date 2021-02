Imprese: Fastweb con Fondazione Cesvi per piccoli imprenditori, raccolto un milione di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo veramente entusiasti della massiccia adesione dei nostri colleghi a questa importante iniziativa di responsabilità sociale che, nel suo piccolo, vuole dare un aiuto immediato e concreto a quelle piccole attività, di cui moltissime a conduzione familiare, che rischiano di non farcela: la profonda crisi economica che sta investendo le micro imprese del paese non poteva lasciarci indifferenti, e insieme a Fondazione Cesvi abbiamo deciso di impegnarci attivamente per dare il nostro contribuito”, ha dichiarato Anna Lo Iacono, senior manager of corporate social responsibility di Fastweb. “Il risultato ottenuto in poche settimane testimonia l’alto valore sociale e umano di questa iniziativa che vede Fondazione Cesvi al fianco di un partner attento e socialmente impegnato come Fastweb e i suoi dipendenti che hanno dimostrato passione e attenzione per il prossimo: l’obiettivo che ora ci poniamo come Fondazione, per la gestione del Fondo costituito da Fastweb, è quello di erogare in maniera veloce ed efficiente i contributi a tutte quelle piccole attività che si trovano di fronte alla difficoltà di operare ancora sul mercato e necessitano di supporto immediato per ripartire”, ha aggiunto Gloria Zavatta, presidente di Fondazione Cesvi. “Siamo sempre più convinti di quanto sia fondamentale proseguire sulla strada della collaborazione tra imprese e non profit per dare sostegno concreto al nostro paese”, ha concluso. (Com)