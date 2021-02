Roma: controlli in zona Termini, arresti per furti e rapine, tutti giovani e parenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state diverse le operazioni di polizia giudiziaria effettuate alla stazione Termini e nei percorsi di congiunzione con le fermate delle linee A e B della metropolitana nonché in piazza dei Cinquecento e nelle aree Marsala e Giolitti portate a termine dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Viminale e disposte con apposite ordinanze di servizio del Questore di Roma, Carmine Esposito. Già dalle prime attività d'indagine i poliziotti hanno potuto constatare che i reati, inizialmente ritenuti come episodi casuali e non collegati tra loro, in realtà erano stati commessi da alcuni cittadini arabi, prevalentemente egiziani, che erano soliti riunirsi presso un bar ubicato in una strada adiacente alla stazione Termini – uomini che, al fine di non essere coinvolti, avevano agito disgiuntamente evitando di "operare" in concorso tra loro, in maniera da evitare che per ogni singolo evento fossero tutti coinvolti. Spesso questi erano legati da vicoli di parentela e avevano aggregato al gruppo un giovane con precedenti di polizia di origine romena, dedito all'uso ed abuso di sostanze stupefacenti e particolarmente violento nella commissione dei delitti. (segue) (Rer)