Roma: controlli in zona Termini, arresti per furti e rapine, tutti giovani e parenti (2)

- In particolare a dicembre scorso gli agenti hanno arrestato S.R.A., 21enne romeno e denunciato un egiziano di 20 anni responsabili, in concorso tra loro, di furto con strappo. Sempre a dicembre gli investigatori hanno denunciato per rapina due uomini di origine palestinese. Nei primi giorni del nuovo anno i poliziotti hanno arrestato A.H. 24enne palestinese, già denunciato per rapina e B.A. algerino di 23 anni, colti nella flagranza del reato di furto. Avevano commesso una rapina in via Cavour e sono stati rintracciati dagli agenti di Viminale: il primo un egiziano di 20 anni è stato indagato mentre il suo complice, H.M.A.M.S.I., 19enne egiziano è stato arrestato. A metà gennaio gli agenti hanno fermato M.I.A.Z.A., 23enne egiziano, ritenuto responsabile in concorso con H.A.A.F., egiziano di 24 anni e già arrestato anche lui 21 gennaio, di rapina. Infine, H.G.I.A., egiziano di 20 anni è stato arrestato per aver commesso pochi giorni prima due rapine: la prima in via Gioberti e la seconda in piazza dei Cinquecento. (Rer)