Regno Unito: fonti del governo, restrizioni anti-Covid forse fino all'autunno

- Secondo fonti del governo di Londra, raccolte dal quotidiano "The Times", l'esecutivo britannico starebbe considerando la possibilità che le restrizioni "in una qualche forma" debbano rimanere quantomeno fino all'autunno, al fine di permettere ai vaccini di diffondersi tra la popolazione e ridurre la trasmissione del Covid-19. Questo non implicherebbe la permanenza di tutte le restrizioni, ma più un graduale allentamento delle stesse, con ad esempio la permanenza fino all'autunno dell'utilizzo obbligatorio di mascherine e del distanziamento di almeno un metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Fonti di Whitehall avrebbero riferito infatti che il governo considera "fondamentale" il distanziamento per anche solo pensare di riaprire ristoranti, pub e uffici. Nella giornata di ieri il primo ministro Boris Johnson si sarebbe detto convinto a riaprire le scuole come previsto l'8 marzo, nonostante diversi esperti si siano detti contrari alla scelta, giudicando il numero di contagi ancora troppo alto.(Rel)