Venezuela: FI Giovani, nuovo governo sostenga Guaidò per libertà popolo venezuelano

- "In occasione della Giornata della Gioventù in Venezuela e della grande manifestazione indetta dalle forze di opposizione democratica al regime comunista di Nicolas Maduro, auspichiamo che il prossimo Governo italiano si schieri senza esitazioni al fianco di Juan Guaidó per la libertà del popolo venezuelano". Così in una nota congiunta Marco Bestetti, coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, e Marco Parroccini, Segretario Internazionale dei giovani azzurri. "Il regime di Maduro - prosegue la nota - ha azzerato le libertà, negato la democrazia, aumentato la povertà, causato l'esodo di milioni di profughi e annientato l'economia di un Paese ricco di risorse naturali. Dopo gli imbarazzanti balbettii del Governo dimissionario, l'Italia si schieri per la libertà e la democrazia. Forza Italia Giovani - conclude la nota - non ha alcun dubbio nel posizionarsi al fianco di Guaidò e dei giovani manifestanti, per restituire al popolo venezuelano un Presidente e un Parlamento eletti democraticamente". (Com)