Bologna: controlli anti-Covid, sanzionati 23 giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione Bologna hanno coordinato un servizio di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 con l’ausilio di una quarantina di militari appartenenti ai vari reparti dell’Arma e una pattuglia di agenti della Polizia locale. 196 giovani sono stati identificati durante il servizio che si è svolto sulle principali vie del centro che confluiscono in Piazza Giuseppe Verdi. Alla vista dei militari, la maggior parte dei giovani si è adeguata immediatamente al rispetto della normativa sanitaria indossando subito la mascherina di protezione e mantenendo il distanziamento sociale. Non sono mancati i ribelli, 23 nella serata di ieri, che sono stati sanzionati di 400 euro a testa per aver violato la normativa anti Covid-19, in particolare, il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione e gli spostamenti notturni non autorizzati.(Ren)