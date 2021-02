© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo hanno aggredito mentre aspettava il figlio all'uscita dalla scuola e gli hanno strappato un orologio Rolex Daytona da 50 mila euro. È accaduto ieri pomeriggio in via Madonna Letizia a Roma, quando due persone, in sella ad un motorino, si sono avvicinate alle spalle dell'uomo aggredendolo e, strappandogli l'orologio, lo hanno scaraventato a terra. Poi sono scappati mentre i testimoni chiamavamo la polizia. (Rer)