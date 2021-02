Imprese: Fondazione Cdp e Save the Children insieme per il futuro dei bambini e degli adolescenti in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione Cassa depositi e prestiti e Save the Children lanciano il progetto #youthefuture con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali di bambini e adolescenti nel nostro paese, promuovendo il loro protagonismo e la loro partecipazione attiva nella società. Stando al relativo comunicato stampa, l’iniziativa avviata nell’ambito della partnership tra la Fondazione e l’organizzazione internazionale, che da oltre cento anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, coinvolgerà oltre 3.200 studenti in 83 scuole primarie e secondarie in 12 città italiane: Ancona, Avellino, Chieti, Crotone, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Praia a Mare e Scalea (Cosenza), Roma e Velletri (Roma). Per la Fondazione Cdp, prosegue la nota, il progetto è il primo passo di un ambizioso programma per combattere la povertà educativa e la dispersione scolastica: investire nel domani significa infatti valorizzare la risorsa più preziosa del paese, il suo capitale umano, e per questo la Fondazione vuole essere al fianco delle comunità educanti per garantire ai ragazzi le adeguate opportunità e il diritto di essere protagonisti del futuro. La pandemia, prosegue la nota, ha reso ancora più evidenti le profonde disuguaglianze educative che colpiscono ancora troppi bambini e adolescenti nel nostro paese, soprattutto nelle periferie più svantaggiate delle nostre città: grazie a questo innovativo progetto, i bambini e i ragazzi possono far sentire la loro voce, esprimendo le proprie opinioni e agendo come fattori attivi del cambiamento, a scuola così come nel resto della società. (segue) (Com)