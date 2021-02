Libia: l’Egitto sollecita il trasferimento dei poteri a un nuovo governo eletto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto sostiene la necessità di raggiungere una soluzione politica globale che consenta il trasferimento del potere a un governo eletto in Libia. Lo ha detto il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, intervenendo a un incontro con gli omologhi di Grecia, Cipro, Francia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrein sulla situazione in Medio Oriente e nel Mediterraneo orientale. “Bisogna raggiungere una soluzione politica globale che consenta il trasferimento del potere a un governo eletto in Libia, oltre a porre fine a tutti gli interventi esterni di sorta e cacciare tutti i terroristi, i mercenari e le forze straniere dai territori libici", ha aggiunto il ministro. Shoukry ha parlato anche dell'importanza di “un'azione collettiva risoluta” per sradicare il terrorismo, l'estremismo, la violenza e le migrazioni illegali. Per quanto riguarda il Mediterraneo orientale, il ministro degli Esteri egiziano ha spiegato che tutti i paesi della regione dovrebbero rispettare il diritto internazionale, i principi di buon vicinato, la non interferenza negli affari interni dei paesi, sollecitando in ritiro di tutte le forze straniere dalle aree di conflitto, oltre a fermare le minacce di intervento militare. A livello regionale, Shoukry ha posto l’accento sulla questione palestinese, confermando la necessità di raggiungere un accordo definitivo basato sulla soluzione dei due stati con Gerusalemme Est come capitale. Infine, relativamente al dossier cipriota, il capo della diplomazia dell’Egitto ha sottolineato l'importanza di raggiungere un accordo come sancito nelle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. (Cae)